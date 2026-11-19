В Шэньчжэне началась трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая станет первой официальной встречей глав трех государств в таком формате.

Как сообщает Report, переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ожидается, что центральное место в повестке займут вопросы международной безопасности и ядерного разоружения. Кроме того, лидеры могут затронуть ситуацию вокруг Ирана, войну в Украине и перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении обсудить сокращение ядерных арсеналов. В Вашингтоне также отмечали, что одной из тем переговоров станет ситуация вокруг Ирана.

Накануне в рамках саммита АТЭС Си Цзиньпин и Владимир Путин провели двусторонние переговоры, в ходе которых подтвердили намерение укреплять российско-китайское сотрудничество. Позднее к ним присоединился Дональд Трамп: лидеры обменялись приветствиями перед церемонией официального приема участников саммита.

Также сегодня состоялись отдельные встречи Трампа с Си Цзиньпином и Путиным. Лидеры выразили удовлетворение итогами переговоров.

По данным Reuters, на трехсторонние переговоры отведен один час. При этом Россия ранее передала Китаю свои предложения по проекту совместного заявления, однако пока неизвестно, удастся ли сторонам согласовать итоговый документ.