За январь–сентябрь текущего года Государственное агентство антимонопольного и потребительского надзора при президенте утвердило 6 372 электронные государственные закупки на общую сумму 3,2 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

За отчетный период доля предложений с самой низкой ценой выросла на 3 процентных пункта и достигла 71,9%.

В Агентстве отметили, что увеличение числа участников способствует усилению конкуренции, формированию более выгодных предложений и повышению эффективности использования государственных средств.