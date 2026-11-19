Объем электронных госзакупок в Азербайджане за 9 месяцев составил 3,2 млрд манатов
Бизнес
- 19 ноября, 2026
- 12:30
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За январь–сентябрь текущего года Государственное агентство антимонопольного и потребительского надзора при президенте утвердило 6 372 электронные государственные закупки на общую сумму 3,2 млрд манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.
За отчетный период доля предложений с самой низкой ценой выросла на 3 процентных пункта и достигла 71,9%.
В Агентстве отметили, что увеличение числа участников способствует усилению конкуренции, формированию более выгодных предложений и повышению эффективности использования государственных средств.
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