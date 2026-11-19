В Азербайджане при поддержке bp создана цифровая платформа Yoldaş, позволяющая бесплатно читать короткие рассказы и статьи.

Как сообщает Report, для доступа к платформе достаточно отсканировать QR-код - установка приложения и регистрация не требуются.

На первом этапе платформу планируется внедрить в Бакинском метрополитене, в дальнейшем - во всем общественном транспорте и других общественных местах.

По словам руководителя проекта Нурмана Тарига, пользователи могут указать время, которое готовы уделить чтению, и выбрать подходящий материал. Сейчас на платформе доступно около 200 рассказов и статей, включая произведения азербайджанских и зарубежных авторов.

Отметим, что проект реализован издательством Parlaq İmzalar. Инвестиционная стоимость составила 86 350 манатов ($50 794).