Представители Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) приняли участие в 73-м заседании Специального европейского комитета по Всемирному антидопинговому агентству (CAHAMA) в Страсбурге.

Как сообщает Report со ссылкой на AMADA, азербайджанскую делегацию возглавила исполнительный директор агентства Тахмина Тагизаде.

В повестку заседания вошли утверждение отчета о работе 72-го заседания CAHAMA, подготовка к выборам председателя и заместителя председателя комитета, запланированным на март 2027 года, деятельность секретариата, а также актуальные вопросы сотрудничества с WADA.

Одной из основных тем обсуждения стала подготовка к заседаниям Исполнительного комитета и Совета учредителей WADA, которые пройдут 24-26 ноября 2026 года в Астане.