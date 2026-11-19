Изменение климата, отступление Каспийского моря, антропогенное воздействие и незаконная деятельность создают новые проблемы для управления прибрежными территориями. В Азербайджане рассматривается переход к новому институциональному и правовому этапу регулирования этой сферы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственной службы по имущественным вопросам Ильгар Габиев на брифинге, посвященном совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспия.

По его словам, из-за изменения климата в Каспийском море возникают определенные проблемы, в частности наблюдается отступление моря, что ставит перед государством новые задачи.

"На прибрежных территориях также наблюдаются антропогенное воздействие и незаконная деятельность. Государственные органы, разумеется, пытаются этому противодействовать, однако иногда процессы приобретают такой характер, что борьба с ними в рамках действующего законодательства становится крайне сложной. На нынешнем этапе мы переходим к новому этапу как с институциональной, так и с правовой точки зрения", - отметил Габиев.

Он подчеркнул, что прибрежные территории представляют собой экономический ресурс как с точки зрения водных объектов, так и с точки зрения земельных участков.

По его словам, необходимо обеспечить получение государством значимых экономических результатов от использования этих территорий.