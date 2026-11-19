В селе Дашбулаг Ходжалинского района порядка 250 жителей обеспечены работой.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Суперинтенсивные тутовые сады, заложенные в селе Дашбулаг, сегодня занимают площадь 163 га. Здесь трудоустроены около 250 бывших вынужденных переселенцев из Ходжалы и прилегающих районов.

Отмечается, что за последние два года в селе Дашбулаг густота посадки тутовых деревьев достигла 10 тыс. саженцев на гектар.

Советник директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Имран Джумшудов подчеркнул, что хозяйству по распределению Министерства сельского хозяйства было выделено 100 коробок тутового шелкопряда. По итогам года объем полученных коконов составил 2 100 кг, вся продукция была сдана ООО "Азерипек".