В селе Дашбулаг Ходжалинского района трудоустроены порядка 250 жителей
- 19 ноября, 2026
- 12:32
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В селе Дашбулаг Ходжалинского района порядка 250 жителей обеспечены работой.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Суперинтенсивные тутовые сады, заложенные в селе Дашбулаг, сегодня занимают площадь 163 га. Здесь трудоустроены около 250 бывших вынужденных переселенцев из Ходжалы и прилегающих районов.
Отмечается, что за последние два года в селе Дашбулаг густота посадки тутовых деревьев достигла 10 тыс. саженцев на гектар.
Советник директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Имран Джумшудов подчеркнул, что хозяйству по распределению Министерства сельского хозяйства было выделено 100 коробок тутового шелкопряда. По итогам года объем полученных коконов составил 2 100 кг, вся продукция была сдана ООО "Азерипек".