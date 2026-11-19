Азербайджан присоединился к обсуждению вопросов туризма в рамках COP31 в турецкой Анталье.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках вчерашних мероприятий Тематического дня туризма в павильоне Азербайджана прошла международная дискуссионная сессия на тему "Важность туризма, продовольственных систем и сокращения пищевых отходов в борьбе с изменением климата".

На мероприятии выступили исполнительный директор Всемирной туристской организации ООН Лю Шицзюнь, руководитель аппарата Госагентства Кянан Алиев и старший советник Специального представителя президента Азербайджана по вопросам изменения климата Фаиг Муталлимов.

В ходе панельной дискуссии обсуждены вопросы измерения и сокращения пищевых отходов в туристическом секторе, сотрудничество с местными производителями, применение принципов циркулярной экономики, а также роль туризма в продвижении устойчивых продовольственных систем.

К. Алиев также выступил на мероприятии высокого уровня в турецком павильоне и осветил климатическую повестку Азербайджана после COP29, подчеркнув устойчивое развитие в туристическом секторе и важность международного сотрудничества.