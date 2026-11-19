С 2027 года микропредприниматели в Азербайджане смогут автоматически подавать налоговые декларации через мобильные приложения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной налоговой службы Эльмир Гараев на форуме государственно-делового сотрудничества в Баку.

По его словам, технические решения для автоматизации подачи деклараций уже находятся на завершающей стадии. Ожидается, что предприниматели смогут воспользоваться этой возможностью начиная с отчетного периода за I квартал 2027 года.

Кроме того, планируется автоматизировать подтверждение предпринимательской деятельности на основе налоговых и банковских данных благодаря интеграции информационных систем.

Гараев также отметил, что административные проверки будут проводиться с учетом рисков, а также планируется упростить требования налогового и другого законодательства для бизнеса.