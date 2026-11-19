Микробизнес в Азербайджане сможет подавать налоговые декларации через мобильное приложение
- 19 ноября, 2026
- 12:05
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С 2027 года микропредприниматели в Азербайджане смогут автоматически подавать налоговые декларации через мобильные приложения.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной налоговой службы Эльмир Гараев на форуме государственно-делового сотрудничества в Баку.
По его словам, технические решения для автоматизации подачи деклараций уже находятся на завершающей стадии. Ожидается, что предприниматели смогут воспользоваться этой возможностью начиная с отчетного периода за I квартал 2027 года.
Кроме того, планируется автоматизировать подтверждение предпринимательской деятельности на основе налоговых и банковских данных благодаря интеграции информационных систем.
Гараев также отметил, что административные проверки будут проводиться с учетом рисков, а также планируется упростить требования налогового и другого законодательства для бизнеса.