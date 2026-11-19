Сухогруз "Ходжалы" типа Handysize, принадлежащий ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), прошел промежуточное освидетельствование на судостроительном заводе Zhoushan Xinya в Китае под надзором международного классификационного общества RINA (Registro Italiano Navale).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, по итогам месячных работ классификационное общество обновило соответствующие сертификаты судна.

В рамках освидетельствования оценили техническое состояние судна, капитально отремонтировали главный двигатель, обслужили топливную и балластную системы, а также провели ремонт вспомогательного оборудования.

После завершения работ сухогруз "Ходжалы" взял курс на порт Уилмингтон в штате Калифорния (США). Прибытие судна в порт назначения ожидается в начале декабря.

Напомним, что принятый в эксплуатацию в Китае в мае 2024 года сухогруз "Ходжалы" стал первым судном типа Handysize в составе флота ASCO. Его грузоподъемность составляет 38 593 тонны, а максимальная скорость - 15,7 узла.