Визит делегации Верховной Рады Украины в Азербайджан стал очередным шагом на пути укрепления стратегического партнерства между двумя странами и развития межпарламентского диалога, а также расширения перспектив дальнейшего сотрудничества.

Как передает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в Facebook.

По его словам, на этой неделе делегация Украины посетила Азербайджан для налаживания сотрудничества и ознакомления с опытом страны в вопросах поддержки беженцев и вынужденных переселенцев, восстановления пострадавших в результате войны территорий и реконструкции социальной инфраструктуры.

В рамках визита представители Верховной Рады посетили Милли Меджлис, где провели встречу с председателем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан–Украина Алибабой Магеррамзаде и другими депутатами.

Кроме того, состоялась встреча с председателем Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым.

"В ходе встреч украинская сторона выразила благодарность Азербайджану за поддержку Украины. Стороны подробно обсудили вопросы социальной защиты вынужденных переселенцев, трудоустройства и реинтеграции населения. Особое внимание было уделено обмену практическим опытом, который может быть полезен как Украине, так и Азербайджану", - написал Гусев.