На прибрежных территориях Каспийского моря в Азербайджане выявлено 3 227 незаконных построек общей площадью 58,9 га.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом организации государственного управления земельными ресурсами и геодезии Государственной службы по имущественным вопросам Ильгар Габиев на брифинге по совершенствованию управления прибрежными территориями Каспия.

По его словам, мониторинг охватил 753 км береговой линии в 18 городах и районах страны.

Наибольшая протяженность обследованного побережья пришлась на Баку - 316 км. В Лянкяране обследовано 111 км, Нефтчале - 87 км, Хачмазе - 65 км, Хызы - 44 км, Сумгайыте и Сиязани - по 37 км, Астаре - 22 км, Шабране - 20 км, Сальяне - 14 км.