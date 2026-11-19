На побережье Каспия выявлено более 3,2 тыс. незаконных построек
Инфраструктура
- 19 ноября, 2026
- 11:47
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На прибрежных территориях Каспийского моря в Азербайджане выявлено 3 227 незаконных построек общей площадью 58,9 га.
Как сообщает Report, об этом заявил завотделом организации государственного управления земельными ресурсами и геодезии Государственной службы по имущественным вопросам Ильгар Габиев на брифинге по совершенствованию управления прибрежными территориями Каспия.
По его словам, мониторинг охватил 753 км береговой линии в 18 городах и районах страны.
Наибольшая протяженность обследованного побережья пришлась на Баку - 316 км. В Лянкяране обследовано 111 км, Нефтчале - 87 км, Хачмазе - 65 км, Хызы - 44 км, Сумгайыте и Сиязани - по 37 км, Астаре - 22 км, Шабране - 20 км, Сальяне - 14 км.
Şöbə müdiri: "Xəzərin sahilində 3 227 qanunsuz tikili aşkarlanıb"
More than 3,200 illegal structures identified along Azerbaijan's Caspian Coast
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