Налоговые поступления в бюджет Казахстана от туристической отрасли в I полугодии 2026 года составили 303 млрд тенге ($682,2 млн) или 2,1% налоговых поступлений в госбюджет.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов на брифинге в четверг.

По словам министра, за первое полугодие 2026 года в гостиницах и других местах размещения Казахстана обслужили около 5 млн человек. Из них 4,129 млн составили внутренние туристы, еще 642 тысячи - иностранные посетители. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5%.

Объем оказанных услуг в сфере размещения увеличился на 15% и превысил 173,7 млрд тенге ($391 млн).

В настоящее время в туристической отрасли Казахстана заняты более 565 тысяч человек, или 6% от общего числа работающего населения страны.

При этом расходы иностранных туристов во время пребывания в Казахстане достигли $1,4 млрд.

По его словам, за девять месяцев 2026 года объем инвестиций в туристическую отрасль страны составил порядка $2,97 млрд, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что объем налоговых поступлений от туристической отрасли Казахстана по итогам 2025 года достиг 630 млрд тенге (порядка $1,4 млрд по текущему курсу), что на 18% больше, чем годом ранее.