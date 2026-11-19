Азербайджан по-прежнему ожидает от Армении информацию о местонахождении более 200 массовых захоронений, а также карты минных полей, установленных вдоль бывшей линии соприкосновения в 2020-2023 годах.

Как передает Report, об этом в соцсети "Х" написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, речь идет о минных полях, расположенных вдоль бывшей линии соприкосновения протяженностью более 440 км и глубиной 2 км.

"Эти мины продолжают приводить к гибели и ранениям мирных жителей, а также препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев", - отметил Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что наряду с минной угрозой проблема пропавших без вести остается одним из наиболее тяжелых гуманитарных последствий войны.

"На сегодняшний день 4 010 граждан Азербайджана числятся пропавшими без вести. После освобождения наших территорий были обнаружены 32 массовых захоронения. Работа по поиску и идентификации останков продолжается", - написал Гаджиев.

По словам Гаджиева, предоставление данной информации стало бы важным шагом по укреплению доверия, элементом правосудия переходного периода и реальным вкладом в обеспечение прочного мира в регионе Южного Кавказа.

"Семьи имеют право знать о судьбе своих близких", - заключил он.