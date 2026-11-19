Hikmət Hacıyev: Ermənistandan 200-dən çox kütləvi məzarlığın yerinin açıqlanmasını gözləyirik
- 19 noyabr, 2026
- 11:48
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Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycanın Ermənistandan 200-dən çox kütləvi məzarlığın yerinin açıqlanmasını gözlədiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
Hikmət Hacıyev tanınmış fotoqraf Reza Deqatiyə Azərbaycanda itkin düşmüş şəxslərə həsr etdiyi kitabı ona təqdim etməsinə görə minnətdarlığını bildirib:
"Onun obyektivindən onilliklərdir yaxınlarının yolunu gözləyən minlərlə ailənin ağrısı bütün dünyaya çatdırılır".
H.Hacıyev həmçinin minalarla yanaşı, itkin düşmüş şəxslərin də müharibənin ən ağır humanitar nəticələrindən biri olduğunu qeyd edib:
"Hazırda 4 010 Azərbaycan vətəndaşı itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdadır. Ərazilərimizin azad edilməsindən sonra 32 kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Qalıqların çıxarılması və şəxsiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.
Bununla belə, biz hələ də Ermənistandan 200-dən çox kütləvi məzarlığın yerinin açıqlanmasını gözləyirik. Həmçinin keçmiş təmas xətti boyunca 2020–2023-cü illərdə basdırılmış minaların xəritələrinin təqdim olunmasını gözləyirik. Həmin xəttin uzunluğu 440 kilometrdən çox, dərinliyi isə 2 kilometrdir. Bu minalar mülki şəxslərin ölümünə və xəsarət almasına səbəb olmaqda, eləcə də keçmiş məcburi köçkünlərin geri qayıtmasına mane olmaqda davam edir.
Bu, sırf humanitar məsələdir. Sözügedən məlumatların paylaşılması etimadın qurulması istiqamətində mühüm addım, keçid ədalətinin elementi və regionumuzda davamlı sülhə real töhfə olardı. Ailələr öz doğmalarının taleyini bilməyə layiqdirlər".
Grateful to renowned photographer Reza Deghati for presenting me his book on Azerbaijan's missing persons. Through his lens, the pain of thousands of families who have waited for decades becomes visible to the world. Along with landmines, missing persons are among the gravest humanitarian consequences of the war. Today 4,010 Azerbaijani citizens are registered as missing. Since the liberation of our territories, 32 mass graves have been discovered, and the work to recover and identify remains continues. Yet we are still waiting for Armenia to disclose the locations of more than 200 mass graves. We also await the maps of mines laid in 2020–2023 along the former line of contact, more than 440 km long and 2 km deep. These mines continue to kill and injure civilians and block the return of former IDPs. This is a purely humanitarian issue. Sharing this information would be an important confidence-building step, element of transition justice and a real contribution to lasting peace in our region. Families deserve to know the fate of their loved ones. #missingpersons #landmines #massgraves— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 19, 2026