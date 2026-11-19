Черногория планирует сегодня закрыть еще две главы переговоров о вступлении в Европейский союз.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по делам Европы Ирландии.

"Черногория продолжает двигаться вперед по своему пути в ЕС и сегодня закроет еще две главы переговоров, а именно главу 16 о налогообложении и главу 22 о региональной политике и координации структурных инструментов. Закрыв 25 из 33 необходимых технических глав переговоров",- заявил министр по делам Европы Томас Бирн.

По словам Бирна, после закрытия этих глав Черногория завершит три четверти всех необходимых технических переговоров и продолжит работу над оставшимися разделами с целью закрыть их до конца ирландского председательства в Совете ЕС.

"Это значительное достижение для Черногории и ее граждан, демонстрирующее, что при проведении реформ прогресс в расширении ЕС возможен", - отметил министр.