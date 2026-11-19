Эльнур Мамедов: В эпоху ИИ необходимо укреплять международное сотрудничество
- 19 ноября, 2026
- 11:34
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В эпоху искусственного интеллекта необходимо укреплять международное сотрудничество.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов на II Международной конференции по кибердипломатии (ICCD 2026) в Баку.
По его словам, искусственный интеллект открывает широкие возможности для инноваций, развития и усиления киберзащиты, однако важно использовать его преимущества, одновременно снижая риски.
Одной из серьезных проблем Мамедов назвал создание дипфейков, с помощью которых можно клонировать голоса, подделывать видео и приписывать государственным чиновникам заявления, которых они не делали.
В качестве примера он привел кампанию по имитации личности с использованием голосовых сообщений, сгенерированных искусственным интеллектом, проведенную в июне 2025 года и направленную против трех министров иностранных дел.
"Это объясняет, почему проверка личности говорящего стала важной частью цифровой коммуникации", - отметил замминистра.
Он также подчеркнул, что кибератаки происходят значительно быстрее, чем государства обмениваются информацией о них.