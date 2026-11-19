Предварительный проект новой Конституции Армении будет опубликован на следующей неделе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства.

"На следующей неделе будет опубликован предварительный проект Конституции, разработанный по итогам определенных обсуждений", - сказал Пашинян.

По его словам, проект содержит основные политические положения, которые обсуждались в предыдущий период, в том числе в ходе предвыборной кампании (выборов в парламент Армении в июне 2026 года - ред.).

Премьер также призвал парламентскую оппозицию поддержать инициативу правящей партии о проведении референдума по новой Конституции страны.

"Я говорю: давайте проведем референдум. Если народ отвергнет Конституцию, то я уйду в отставку. Если народ скажет "да", я не буду баллотироваться на следующих выборах (парламентских выборах в 2031 году - ред.)", - заявил он.