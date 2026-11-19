Азербайджан представил второй двухгодичный доклад о прозрачности в рамках COP31
- 19 ноября, 2026
- 11:31
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Азербайджан представил Второй двухгодичный доклад о прозрачности (BTR2) в рамках COP31.
Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Презентация состоялась на международном мероприятии, посвященном повышению прозрачности выполнения обязательств по Парижскому соглашению.
Доклад представила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.
В мероприятии приняли участие исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP), директор отдела прозрачности Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), президент COP29 и представитель Глобального экологического фонда (GEF).
Участники положительно оценили представленный доклад.
Также обсуждались совершенствование инвентаризации выбросов парниковых газов по основным секторам за 1990–2024 годы, укрепление национального потенциала в области отчетности и обмен международным опытом.