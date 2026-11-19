Азербайджан представил Второй двухгодичный доклад о прозрачности (BTR2) в рамках COP31.

Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Презентация состоялась на международном мероприятии, посвященном повышению прозрачности выполнения обязательств по Парижскому соглашению.

Доклад представила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP), директор отдела прозрачности Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), президент COP29 и представитель Глобального экологического фонда (GEF).

Участники положительно оценили представленный доклад.

Также обсуждались совершенствование инвентаризации выбросов парниковых газов по основным секторам за 1990–2024 годы, укрепление национального потенциала в области отчетности и обмен международным опытом.