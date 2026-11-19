Россия и Украина за прошедшие сутки обменялись ударами: в результате российских атак в Харьковской области пострадали 23 человека, в то время как в Курске сообщили об атаке украинских беспилотников.

Как передает Report, об ударах сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram и губернатор Курской области Александр Хинштейн в соцсети "Макс".

Согласно информации, ВС России за прошедшие сутки нанесли удары по восьми населенным пунктам Харьковской области Украины, в результате чего пострадали 23 человека.

По словам Хинштейна, в результате атаки украинских беспилотников на Курск в одном из зданий в центре города возникло задымление. Данных о пострадавших или разрушениях пока нет.

Хинштейн отметил, что за последние сутки над регионом сбили 123 украинских беспилотника. Обломки нескольких БПЛА упали на шесть многоквартирных и один частный дом. Пострадавших нет.