Британская компания Anglo Asian Mining plc (AAM, производитель золота, меди и серебра в Азербайджане) вернет правительству Азербайджана контрактные площади "Гоша" и "Ордубад" в связи с истечением срока действия прав на разработку.

Как сообщает Report со ссылкой AAM, права на добычу на данных участках в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) уже истекли или истекают в ближайшее время.

"Компания приняла решение не запрашивать их продление, в связи с чем обе площади будут переданы государству. По итогам пересмотра портфеля активов и оценки краткосрочных перспектив роста в AAM пришли к выводу, что инвестирование времени и ресурсов в развитие площадей "Гоша" и " Ордубад" в ближайшие годы не отвечает стратегическим интересам компании. Данные участки значительно удалены от действующих производственных мощностей AAM и не располагают необходимой инфраструктурой", - говорится в сообщении.

Вместо этого компания намерена сосредоточить геологоразведочные работы на расширении действующих месторождений, что позволит задействовать уже созданную инфраструктуру и продлить срок эксплуатации существующих рудников и перерабатывающих мощностей. Приоритетным направлением для менеджмента и распределения капитала остается ввод в эксплуатацию меднорудных проектов "Хархар" и "Гарадаг".

В настоящее время Anglo Asian Mining согласовывает с правительством Азербайджана необходимые поправки в СРП, которые впоследствии должны быть ратифицированы парламентом республики. В компании также отметили, что возврат прав на разработку не исключает возможности повторного обращения за лицензиями на участки "Гоша" и "Ордубад" в будущем.

Как сообщалось ранее, AAM ведет добычу драгметаллов и меди в Азербайджане в рамках СРП, подписанного в августе 1997 года. Доля Азербайджана в соглашении составляет 51%, Anglo Asian Mining - 49%.