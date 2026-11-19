"Anglo Asian Mining" "Qoşa" və "Ordubad" müqavilə sahələrini Azərbaycan hökumətinə qaytaracaq
- 19 noyabr, 2026
- 11:49
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanda qızıl, mis və gümüş hasilatı ilə məşğul olan Böyük Britaniyanın "Anglo Asian Mining plc" şirkəti (AAM) "Qoşa" və "Ordubad" müqavilə sahələrini Azərbaycan hökumətinə qaytaracaq.
"Report" AAM-ə istinadən xəbər verir ki, bu addım Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Saziş (HPBS) çərçivəsində qeyd olunan sahələrdə hasilat hüquqlarının müddətinin artıq başa çatması və ya yaxın vaxtlarda başa çatacağı ilə əlaqədardır.
"Şirkət bu müddətin uzadılması üçün müraciət etməməyə qərar verib, bununla əlaqədar olaraq hər iki sahə dövlətə veriləcək. Aktivlər portfelinin yenidən nəzərdən keçirilməsi və qısamüddətli artım perspektivlərinin qiymətləndirilməsindən sonra AAM-də belə qənaətə gəliblər ki, yaxın illərdə "Qoşa" və "Ordubad" sahələrinin inkişafına vaxt və resursların yönəldilməsi şirkətin strateji maraqlarına cavab vermir. Bu sahələr AAM-in mövcud istehsal güclərindən xeyli uzaqda yerləşir və zəruri infrastruktura malik deyil", - məlumatda deyilir.
Bunun əvəzinə şirkət geoloji-kəşfiyyat işlərini fəaliyyətdə olan yataqların genişləndirilməsinə yönəltmək niyyətindədir ki, bu da artıq yaradılmış infrastrukturdan istifadə etməyə, həmçinin mövcud mədənlərin və emal güclərinin istismar müddətini uzatmağa imkan verəcək. Menecment və kapitalın bölüşdürülməsi üçün "Xarxar" və "Qaradağ" mis filizi layihələrinin istismara verilməsi prioritet istiqamət olaraq qalır.
Hazırda "Anglo Asian Mining" Azərbaycan hökuməti ilə HPBS-də zəruri düzəlişləri razılaşdırır, bu düzəlişlər daha sonra respublika parlamenti tərəfindən ratifikasiya olunmalıdır. Şirkətdən həmçinin qeyd ediblər ki, işlənmə hüquqlarının qaytarılması gələcəkdə "Qoşa" və "Ordubad" sahələrinə lisenziya almaq üçün təkrar müraciət etmək imkanını istisna etmir.
AAM 1997-ci ilin avqustunda imzalanmış HPBS çərçivəsində Azərbaycanda qiymətli metal və mis hasilatı həyata keçirir. Sazişdə Azərbaycan 51 %, "Anglo Asian Mining" isə 49 % pay sahibidir.