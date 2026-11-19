В Азербайджане в 2026 году выявлено более 134 тыс. заражений ботнетами, более 2 тыс. сайтов со вредоносным контентом, более 300 случаев дефейса (web defacement) и DDoS-атак.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на II Международной конференции по кибердипломатии (ICCD 2026) в Баку.

По его словам, деятельность 10 вредоносных APT-групп была детально расследована:

"К специальной платформе, обеспечивающей обмен информацией о киберугрозах и инцидентах на национальном уровне, присоединились 60 организаций, и через платформу было передано более 28 тыс. индикаторов угроз. Эти показатели еще раз демонстрируют масштаб киберугроз и важность скоординированных действий против них. При этом наша главная цель - не только выявлять угрозы, но и предотвращать их заранее и минимизировать воздействие возможных инцидентов на государственные службы".

Асадов подчеркнул, что правовая база в данном направлении также постоянно совершенствуется.