Симонян: Мирный договор с Баку будет подписан после изменения Конституции Армении
В регионе
- 19 ноября, 2026
- 11:14
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Мирный договор с Азербайджаном будет подписан после внесения изменений в Конституцию Армении.
Как передает Report, об этом сегодня заявил журналистам секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян.
"Мирный договор будет подписан после внесения изменений в Конституцию Армении", - сказал он.
По его словам, необходимость принятия новой Конституции Армении обусловлена не только мирной повесткой с Баку, но и нынешними реалиями.
"Конституция, принятая в 1990-е годы, и сегодняшние реалии, нынешняя геополитическая ситуация совершенно разные. Армения пять лет назад и сегодняшняя Армения - это не одно и то же", - добавил Симонян.
Simonyan: Bakı ilə sülh müqaviləsi konstitusiyamıza dəyişikliklər edildikdən sonra imzalanacaq
Simonyan: Peace treaty with Baku to be signed after Armenia amends its Constitution
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