Мирный договор с Азербайджаном будет подписан после внесения изменений в Конституцию Армении.

Как передает Report, об этом сегодня заявил журналистам секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян.

"Мирный договор будет подписан после внесения изменений в Конституцию Армении", - сказал он.

По его словам, необходимость принятия новой Конституции Армении обусловлена не только мирной повесткой с Баку, но и нынешними реалиями.

"Конституция, принятая в 1990-е годы, и сегодняшние реалии, нынешняя геополитическая ситуация совершенно разные. Армения пять лет назад и сегодняшняя Армения - это не одно и то же", - добавил Симонян.