Сегодня киберугрозы носят глобальный характер, и ни одно государство не может в одиночку предотвратить их.

Как сообщает Report, данное мнение выразил заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на II Международной конференции по кибердипломатии (ICCD 2026) в Баку.

Он отметил, что безопасность цифровых границ любого государства фактически является неотъемлемой частью глобальной архитектуры безопасности в целом: "В этой связи кибердипломатия становится важным стратегическим инструментом для формирования ответственного поведения государств в киберпространстве, управления трансграничными рисками и построения атмосферы доверия".

По его словам, мир находится на историческом этапе, когда искусственный интеллект, кибервозможности и технологии нового поколения меняют глобальный баланс сил. "Эта технологическая трансформация не просто меняет обстановку в сфере безопасности, она коренным образом обновляет внешнеполитические стратегии государств, методы защиты их национальных интересов и характер международных альянсов", - добавил Аскеров.