Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила создать Международную платформу диалога и сотрудничества в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, с такой инициативой она выступила на тематическом мероприятии, посвященном изменению климата и правам человека.

В ходе выступления С. Алиева затронула вопросы влияния климатических изменений на права человека и роль национальных правозащитных институтов в обеспечении права на безопасную окружающую среду.

Она также напомнила об экологическом ущербе, нанесенном Арменией в период оккупации азербайджанских территорий - уничтожении редких видов флоры и фауны, разрушении экосистем и масштабном загрязнении земель минами. Омбудсмен подчеркнула необходимость правовой оценки этих фактов в рамках международного права, в том числе как актов экоцида, отметив, что минная угроза на освобожденных территориях Азербайджана до сих пор представляет прямую опасность для жизни людей.

Кроме того, С. Алиева выразила обеспокоенность потенциальными экологическими и радиологическими рисками, связанными с эксплуатацией Мецаморской АЭС в Армении, указав на угрозу для окружающей среды и здоровья населения всего региона.

В рамках участия в конференции омбудсмен также ознакомилась с климатическими проектами и инициативами, представленными в национальных павильонах стран-участниц COP31.