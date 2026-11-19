В 32 км к северо-западу от станции Ширван в Гаджигабульском районе произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Как сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки зафиксированы в 10:09 по местному времени на глубине 45 км.

Землетрясение не ощущалось.