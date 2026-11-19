В Гаджигабуле произошло землетрясение
Происшествия
- 19 ноября, 2026
- 10:35
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В 32 км к северо-западу от станции Ширван в Гаджигабульском районе произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Как сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки зафиксированы в 10:09 по местному времени на глубине 45 км.
Землетрясение не ощущалось.
Последние новости
11:49
Фото
Видео
Сухогруз "Ходжалы" ASCO прошел освидетельствование в Китае и направился в СШАИнфраструктура
11:47
На побережье Каспия выявлено более 3,2 тыс. незаконных построекИнфраструктура
11:47
В жилом здании в Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшиеВ регионе
11:44
Пашинян: Предварительный проект новой Конституции Армении опубликуют на следующей неделеВ регионе
11:34
Эльнур Мамедов: В эпоху ИИ необходимо укреплять международное сотрудничествоИКТ
11:31
Фото
Азербайджан представил второй двухгодичный доклад о прозрачности в рамках COP31Внешняя политика
11:25
Британская AAM вернет правительству Азербайджана контрактные площади Гоша и ОрдубадЭкономика
11:25
Убытки Japan Tobacco из-за решения властей РФ составили $8,65 млрдФинансы
11:20
Россия и Украина обменялись ударами: в Харькове пострадали 23 человекаДругие страны