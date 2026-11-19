В Баку 20 и 21 ноября введут временные ограничения движения транспорта на ряде участков, связывающих Аэропортовское шоссе со станцией метро "Кёроглу".

Как сообщает Report со ссылкой на дорожную полицию Баку, водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными дорогами.

20 ноября с 00:00 до 06:00 движение будет ограничено на участках в районе развязки Зых, развязки Бильгя-Амирджан и Комсомольского круга по направлению от Аэропортовскому шоссе к станции метро "Кёроглу".

Водители, следующие из аэропорта в центр города, смогут воспользоваться альтернативным маршрутом через Зыхское шоссе в направлении проспекта 8 Ноября.

Кроме того, 21 ноября с 23:00 до 05:45 22 ноября ограничения и изменения схемы движения затронут направление от станции метро "Кёроглу" в сторону аэропорта.

В качестве альтернативного маршрута из центра города в аэропорт водители смогут проехать от станции метро "Кёроглу" через поселок Бакиханова, улицы Эльшана Мехтиева, Явера Алиева, Саттара Бахлулзаде, Ханлара Алекперова, Имадеддина Насими и Али Исагзаде. Также можно будет воспользоваться проспектом 8 Ноября с выездом на Зыхское шоссе.

В дорожной полиции отметили, что на указанных участках будет организовано дежурство сотрудников для обеспечения безопасности движения и перенаправления транспорта.