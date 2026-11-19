Азербайджан поздравил Монако с национальным праздником
Внешняя политика
- 19 ноября, 2026
- 10:31
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Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Княжества Монако по случаю национального праздника.
Как передает Report, об этом говорится в публикации ведомства в соцсети X.
"Передаем теплые поздравления народу и правительству Княжества Монако по случаю Национального праздника страны! С Национальным днем!" - говорится в сообщении.
Warm congratulations to the people and the Government of the Principality of Monaco on the occasion of Monaco's National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇲🇨 @GvtMonaco https://t.co/kCThEGaB9k— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 19, 2026
Rəsmi Bakı Monakonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Monaco on National Day
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