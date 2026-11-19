Rəsmi Bakı Monakonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 19 noyabr, 2026
- 10:26
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Monako Knyazlığını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Monako Knyazlığının Milli Günü münasibətilə xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of the Principality of Monaco on the occasion of Monaco's National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇲🇨 @GvtMonaco https://t.co/kCThEGaB9k— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 19, 2026
Азербайджан поздравил Монако с национальным праздником
Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Monaco on National Day
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