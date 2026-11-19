В трех районах Баку обсудили подготовку к зиме
- 19 ноября, 2026
- 10:28
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В Ясамальском, Низаминском и Хазарском районах Баку прошли совещания по подготовке к снежной погоде.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.
На встречах районным штабам, коммунальным и хозяйственным службам поручено обеспечить готовность к работе в снежные дни. В частности, необходимо подготовить инвентарь для уборки снега, запасы соли и проверить состояние специальной техники.
Также определены ответственные за уборку улиц и кварталов. К работам планируется привлечь не только коммунальные службы, но и технику учреждений, организаций, муниципалитетов и частных структур.
Руководителей учреждений, предприятий, муниципалитетов и объектов общественного питания призвали участвовать в уборке прилегающих территорий.