В Ясамальском, Низаминском и Хазарском районах Баку прошли совещания по подготовке к снежной погоде.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

На встречах районным штабам, коммунальным и хозяйственным службам поручено обеспечить готовность к работе в снежные дни. В частности, необходимо подготовить инвентарь для уборки снега, запасы соли и проверить состояние специальной техники.

Также определены ответственные за уборку улиц и кварталов. К работам планируется привлечь не только коммунальные службы, но и технику учреждений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Руководителей учреждений, предприятий, муниципалитетов и объектов общественного питания призвали участвовать в уборке прилегающих территорий.