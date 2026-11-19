Делегация Управления по идеологическому обеспечению Министерства обороны Азербайджана совершила визит в столицу Болгарии - город Софию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе визита состоялась рабочая встреча на тему "Обмен опытом по культурным и социальным вопросам военнослужащих, а также взаимное и эффективное использование учреждений для проведения отпусков, каникул и отдыха".

В рамках визита делегация ознакомилась с центрами отдыха, состоялись обсуждения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что визит имеет важное значение с точки зрения дальнейшего улучшения социального обеспечения военнослужащих двух стран, изучения передового опыта и реализации совместных проектов.