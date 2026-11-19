В Софии обсудили сотрудничество с Азербайджаном в сфере соцобеспечения военных
Армия
- 19 ноября, 2026
- 10:28
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Делегация Управления по идеологическому обеспечению Министерства обороны Азербайджана совершила визит в столицу Болгарии - город Софию.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В ходе визита состоялась рабочая встреча на тему "Обмен опытом по культурным и социальным вопросам военнослужащих, а также взаимное и эффективное использование учреждений для проведения отпусков, каникул и отдыха".
В рамках визита делегация ознакомилась с центрами отдыха, состоялись обсуждения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Отметим, что визит имеет важное значение с точки зрения дальнейшего улучшения социального обеспечения военнослужащих двух стран, изучения передового опыта и реализации совместных проектов.
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