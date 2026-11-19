Глава Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев принял делегацию во главе с находящимся с визитом в стране главой Службы государственной безопасности Грузии Тамазом Борашвили.

Об этом Report сообщили в СГБ.

Генерал-полковник Али Нагиев подчеркнул, что азербайджано-грузинские связи, имеющие многовековую историю, основываются на взаимном уважении, доверии и искренней дружбе народов, и именно на эти принципы опираются отношения руководителей двух стран.

Тамаз Борашвили, в свою очередь, выразил благодарность за радушный прием и обратил внимание на важность дальнейшего углубления сотрудничества между специальными службами обеих стран в борьбе с растущими глобальными угрозами.

Участники встречи также провели широкий обмен мнениями касательно существующих отношений стратегического партнерства, актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес, процессов в регионе, и актуальных вызовов в сфере безопасности.