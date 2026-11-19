Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры в Шэньчжэне
- 19 ноября, 2026
- 09:55
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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на китайские государственные медиа.
Отмечается, что после двусторонних переговоров к Трампу и Си Цзиньпину присоединится президент России Владимир Путин. Трехсторонняя встреча запланирована на 14:30 по местному времени (10:30 по Баку).
По данным AP, Трамп намерен обсудить контроль над ядерными вооружениями и урегулирование конфликтов в Украине и Иране.
По информации Reuters, Трамп заявил, что они с Си Цзиньпином выступают за беспрепятственные поставки нефти через Ормузский пролив.
Ранее в четверг Трамп и Путин провели отдельную встречу, которая продлилась около 40 минут. Это были их первые очные переговоры с августа 2025 года, когда они встретились на Аляске.