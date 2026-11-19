Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на китайские государственные медиа.

Отмечается, что после двусторонних переговоров к Трампу и Си Цзиньпину присоединится президент России Владимир Путин. Трехсторонняя встреча запланирована на 14:30 по местному времени (10:30 по Баку).

По данным AP, Трамп намерен обсудить контроль над ядерными вооружениями и урегулирование конфликтов в Украине и Иране.

По информации Reuters, Трамп заявил, что они с Си Цзиньпином выступают за беспрепятственные поставки нефти через Ормузский пролив.

Ранее в четверг Трамп и Путин провели отдельную встречу, которая продлилась около 40 минут. Это были их первые очные переговоры с августа 2025 года, когда они встретились на Аляске.