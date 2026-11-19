Tramp və Si Cinpin Şençjendə danışıqlara başlayıblar
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 09:58
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Çin Sədri Si Cinpin Şençjendə Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı (APEC) sammiti çərçivəsində ikitərəfli görüş keçirirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin dövlət mediasına istinadən "The Guardian" məlumat yayıb.
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