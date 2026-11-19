В Баку впервые установят специальные светофоры для автобусов. На первом этапе их разместят на пересечении улицы Узеира Гаджибейли и проспекта Азадлыг в Сабаильском районе.

Об этом сообщил Report начальник сектора по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом МВД Омер Хыдыров.

По его словам, на существующей опоре L-образного типа установят светофор Т-образной формы с четырьмя круглыми сигналами бело-желтоватого цвета.

Проект реализуется по предложению Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA). Его цель - обеспечить более комфортное, бесперебойное и безопасное движение автобусов по выделенным полосам.

После оценки результатов первого этапа рассмотрят возможность установки таких светофоров в других районах столицы.