Hacıqabulda zəlzələ olub
Hadisə
- 19 noyabr, 2026
- 10:28
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Şirvan stansiyasından 32 km şimal-qərbdə - Hacıqabul rayonunda 3.2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla 10:09-da qeydə alınıb, dərinliyi isə 45 km-dir.
Yeraltı təkan hiss olunmayıb.
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