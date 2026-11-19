Си Цзиньпин: Мы выработали новое определение конструктивных отношений между КНР и США
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 10:52
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Двусторонние отношения между Китаем и США стабильны и улучшаются.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС.
Он заявил, что по-прежнему привержен сотрудничеству с Трампом для направления отношений между двумя странами на "правильный курс".
"Мы выработали новое определение конструктивных китайско-американских отношений стратегической стабильности, придав им новое содержание на основе уважения, справедливости и взаимности", - сказал Си Цзиньпин.
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