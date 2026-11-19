Двусторонние отношения между Китаем и США стабильны и улучшаются.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС.

Он заявил, что по-прежнему привержен сотрудничеству с Трампом для направления отношений между двумя странами на "правильный курс".

"Мы выработали новое определение конструктивных китайско-американских отношений стратегической стабильности, придав им новое содержание на основе уважения, справедливости и взаимности", - сказал Си Цзиньпин.