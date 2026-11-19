Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечеть "Джума" имени Имама Али в Агстафе и мечеть "Эйюб ага" в селе Даг Кесемен.

Об этом сообщили Report в комитете.

В ходе визита глава комитета ознакомился с деятельностью мечетей, условиями для богослужений и вопросами поддержания религиозно-духовного наследия.

Рамин Мамедов рассказал о работе по охране религиозных памятников, ремонту и реконструкции мест богослужения. Он подчеркнул, что восстановление таких объектов, возвращение им историко-архитектурного облика и ввод в эксплуатацию остаются в числе приоритетов как в регионах страны, так и на освобожденных территориях.

Глава комитета также отметил важную роль проектов Фонда Гейдара Алиева, реализуемых по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в сохранении национально-культурного наследия.

Кроме того, на встрече затронули вопросы религиозного просвещения, правильного представления религиозных знаний в информационной среде и формирования здоровой религиозной обстановки. Отмечена роль курсов, семинаров и других просветительских мероприятий.

Религиозные деятели выразили благодарность главе государства за внимание к регулированию государственно-религиозных отношений, сохранению национально-духовных ценностей и поддержке религиозных общин.