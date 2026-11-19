Рамин Мамедов посетил мечети в Агстафе
- 19 ноября, 2026
- 10:53
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Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечеть "Джума" имени Имама Али в Агстафе и мечеть "Эйюб ага" в селе Даг Кесемен.
Об этом сообщили Report в комитете.
В ходе визита глава комитета ознакомился с деятельностью мечетей, условиями для богослужений и вопросами поддержания религиозно-духовного наследия.
Рамин Мамедов рассказал о работе по охране религиозных памятников, ремонту и реконструкции мест богослужения. Он подчеркнул, что восстановление таких объектов, возвращение им историко-архитектурного облика и ввод в эксплуатацию остаются в числе приоритетов как в регионах страны, так и на освобожденных территориях.
Глава комитета также отметил важную роль проектов Фонда Гейдара Алиева, реализуемых по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в сохранении национально-культурного наследия.
Кроме того, на встрече затронули вопросы религиозного просвещения, правильного представления религиозных знаний в информационной среде и формирования здоровой религиозной обстановки. Отмечена роль курсов, семинаров и других просветительских мероприятий.
Религиозные деятели выразили благодарность главе государства за внимание к регулированию государственно-религиозных отношений, сохранению национально-духовных ценностей и поддержке религиозных общин.