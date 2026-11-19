Цифровая трансформация в Азербайджане является одной из важных гарантий национальной безопасности и государственного суверенитета.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Ильгар Мусаев на II Международной конференции по кибердипломатии (ICCD 2026) в Баку.

Он отметил, что в стране вопросы информационной безопасности и кибербезопасности постоянно находятся в центре внимания как одно из приоритетных направлений государственной политики.

"Сегодня развитие технологий ведет не только к трансформации экономики и социальной жизни, но и к изменению характера международных отношений, межгосударственной конкуренции и глобального баланса сил. Цифровые технологии, искусственный интеллект и киберпространство уже стали факторами, непосредственно влияющими на формирование стратегических интересов государств, политику национальной безопасности и систему международных отношений", - сказал он.

Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение расширению международного диалога в этом направлении, содействию обмену опытом и развитию взаимовыгодного партнерства.