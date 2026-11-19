В Азербайджане число трудовых договоров за 10 месяцев выросло на 59 тыс.
Социальная защита
- 19 ноября, 2026
- 10:44
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В Азербайджане в январе-октябре 2026 года число трудовых договоров увеличилось на 59 тыс. по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на Форуме государственно-частного сотрудничества.
По его словам, в стране разработано более 1 800 профессиональных и квалификационных стандартов. За последние годы число участников программы самозанятости – в 5,7 раза, направляемых на профессиональную подготовку – в 4,1 раза.
Министр отметил, что Государственное агентство занятости ежегодно охватывает активными мерами занятости около 500 тыс. ищущих работу граждан.
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