Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика демонстрирует беспрецедентные темпы роста, опережая другие крупные развитые страны.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае.

По словам Трампа, за последние три месяца инфляция в США опустилась ниже 2%, а инвестиции в новое оборудование с начала года выросли на рекордный 21%.

"В прошлом месяце было объявлено, что экономика США растет как никогда прежде, значительно быстрее, чем экономика любой другой крупной развитой страны", - заявил президент.

Он также сообщил, что американский экспорт достиг исторического максимума, а менее чем за два года Вашингтон договорился (с иностранными компаниями - ред.) об инвестиционных обязательствах на сумму $22,2 трлн.

"Рад сообщить, что значительная часть этих инвестиций поступает от моих друзей, присутствующих в этом зале", - отметил Трамп.

По его словам, к 1 ноября национальное богатство США увеличилось на $25 трлн, что, как он утверждает, является рекордным показателем.

Он связал эти результаты с экономической политикой своей администрации, включая снижение налогов, сокращение государственного регулирования и заключение более 20 торговых соглашений.

Президент добавил, что США продолжают переговоры о новых торговых соглашениях с рядом крупных государств, которые, по его словам, могут быть подписаны в ближайшем будущем.