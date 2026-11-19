Трамп заявил о рекордном росте экономики США
- 19 ноября, 2026
- 10:56
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика демонстрирует беспрецедентные темпы роста, опережая другие крупные развитые страны.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае.
По словам Трампа, за последние три месяца инфляция в США опустилась ниже 2%, а инвестиции в новое оборудование с начала года выросли на рекордный 21%.
"В прошлом месяце было объявлено, что экономика США растет как никогда прежде, значительно быстрее, чем экономика любой другой крупной развитой страны", - заявил президент.
Он также сообщил, что американский экспорт достиг исторического максимума, а менее чем за два года Вашингтон договорился (с иностранными компаниями - ред.) об инвестиционных обязательствах на сумму $22,2 трлн.
"Рад сообщить, что значительная часть этих инвестиций поступает от моих друзей, присутствующих в этом зале", - отметил Трамп.
По его словам, к 1 ноября национальное богатство США увеличилось на $25 трлн, что, как он утверждает, является рекордным показателем.
Он связал эти результаты с экономической политикой своей администрации, включая снижение налогов, сокращение государственного регулирования и заключение более 20 торговых соглашений.
Президент добавил, что США продолжают переговоры о новых торговых соглашениях с рядом крупных государств, которые, по его словам, могут быть подписаны в ближайшем будущем.