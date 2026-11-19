Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства не должен ограничиваться выявлением нарушений и применением санкций.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на Форуме государственно-частного партнерства.

"Современная модель контроля требует использования цифровых инструментов для заблаговременного выявления и оценки рисков, а также устранения их причин. Наша цель – не штрафовать предпринимателей, а помогать им своевременно выявлять и предотвращать риски", – подчеркнул министр.