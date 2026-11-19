Убытки концерна Japan Tobacco Inc. (JTI) составляют 1,38 трлн иен ($8,65 млрд) из-за передачи его российских активов.

Как передает Report, об этом сообщают японские медиа со ссылкой на заявление концерна.

В нем говорится о том, что из консолидированной отчетности исключены семь дочерних компаний своего российского филиала, которые были переданы под временное управление российских предприятиями, над которыми концерн фактически лишился права управления.

"В связи с этим в консолидированной отчетности за финансовый год, заканчивающийся в декабре 2026 года (по международным стандартам бухгалтерского учета), будет отражен убыток в размере примерно 1,377 трлн иен, а прогноз по итогам года предполагает, что чистый убыток составит 724 млрд иен ($4,54 млрд)", - сказано в заявлении.

Сегодня премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела в Шэньчжэне свою первую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой призвала российскую сторону отменить меры по передаче российских активов JTI во временное управление.

Отметим, что в начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы JTI перешли под временное управление акционерного общества "Промышленные активы". В связи с этим МИД Японии выразил протест послу РФ в стране Николаю Ноздреву.