Япония выразила протест из-за передачи активов Japan Tobacco в РФ во временное управление
- 06 ноября, 2026
- 10:02
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МИД Японии выразил протест послу России Николаю Ноздреву из-за передачи российских активов концерна Japan Tobacco International (JTI) во временное управление.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.
Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила на пресс-конференции, что Токио призывает Москву отменить это решение.
"Япония неоднократно призывала Россию защищать законные интересы японских граждан и предприятий", - сказала она, добавив, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры в координации с соответствующими министерствами и JTI.
В заявлении самой компании говорится о том, что это решение распростряется на четыре подразделения в РФ, и что она "изучает детали вопроса, возможные варианты действий и потенциальное влияние на свою корпоративную группу".
Компания Japan Tobacco имеет четыре производственных предприятия в РФ, в том числе в Ленинградской и Липецкой областях, где работают около 4000 человек. Начав свою деятельность в стране в 1999 году, к 2007 году она стала крупнейшей табачной компанией на рынке. В 2022 году JTI объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы JTI перешли под временное управление акционерного общества "Промышленные активы".