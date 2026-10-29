Компания Orlen объявил о запасах месторождения "Афродита" в Северном море

Компания Orlen Upstream Norway, дочернее предприятие польского топливного гиганта, и ее международные партнеры - Equinor, DNO и Wellesley Petroleum - завершили разведочное бурение на месторождении "Афродита" в Северном море.

Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

Извлекаемые запасы месторождения могут составить от 77 до 180 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), из которых более 32 млн бнэ достанутся компании Orlen.

Это одно из крупнейших открытий на норвежском континентальном шельфе за последние годы. Первоначально общие извлекаемые запасы оценивались примерно в 50 млн бнэ.

Компания Orlen рассматривает возможность подключения "Афродиты" к существующей инфраструктуре месторождения "Квитебьёрн", что позволит снизить затраты и ускорить процесс добычи. Компания подчеркивает, что в этом районе могут быть и другие неразведанные месторождения, и начало добычи на "Афродите" упростит их разработку.

Оператором выступает Equinor (доля 60%), Orlen Upstream Norway - 25%, DNO Norway - 10% и Wellesley Petroleum - 5%.