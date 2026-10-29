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    Женская сборная Азербайджана по стрельбе из лука завоевала золото Кубка Азии

    Индивидуальные
    • 29 октября, 2026
    • 15:26
    Женская сборная Азербайджана по стрельбе из лука завоевала золото Кубка Азии

    Женская сборная Азербайджана по стрельбе из лука завоевала золото на Кубке Азии в иракском Сулеймании.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию стрельбы из лука Азербайджана.

    На втором этапе соревнований, в котором задействованы 120 атлетов из 19 государств, победу в финале одержала команда в составе Яйлагюль Рамазановой, Фатимы Гусейнли и Лалы Абдуррахмановой, обыгравшая казахстанскую сборную с результатом 5:4.

    Сборная Азербайджана успешно выступила и в соревнованиях смешанных команд. Яйлагюль Рамазанова и Магомедали Алиев в финале уступили представителям Ирана и заняли второе место.

    Таким образом, в активе сборной уже две медали - золото и серебро.

    Отметим, что турнир имеет статус рейтингового турнира World Archery (World Ranking Tournament), включенного в официальный календарь Всемирной федерации стрельбы из лука. Эти соревнования дают спортсменам возможность набрать очки в мировом рейтинге, укрепить международные позиции и получить ценный опыт подготовки к предстоящим важным международным соревнованиям, включая квалификационные этапы летних Олимпийских игр.

    Женская сборная Азербайджана Стрельба из лука Кубок Азии
    Azərbaycanın kamandan oxatma üzrə qadınlardan ibarət yığması Asiya Kubokunda qızıl medal qazanıb
    44 filmi
    44 filmi

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