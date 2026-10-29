Женская сборная Азербайджана по стрельбе из лука завоевала золото Кубка Азии

Женская сборная Азербайджана по стрельбе из лука завоевала золото на Кубке Азии в иракском Сулеймании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию стрельбы из лука Азербайджана.

На втором этапе соревнований, в котором задействованы 120 атлетов из 19 государств, победу в финале одержала команда в составе Яйлагюль Рамазановой, Фатимы Гусейнли и Лалы Абдуррахмановой, обыгравшая казахстанскую сборную с результатом 5:4.

Сборная Азербайджана успешно выступила и в соревнованиях смешанных команд. Яйлагюль Рамазанова и Магомедали Алиев в финале уступили представителям Ирана и заняли второе место.

Таким образом, в активе сборной уже две медали - золото и серебро.

Отметим, что турнир имеет статус рейтингового турнира World Archery (World Ranking Tournament), включенного в официальный календарь Всемирной федерации стрельбы из лука. Эти соревнования дают спортсменам возможность набрать очки в мировом рейтинге, укрепить международные позиции и получить ценный опыт подготовки к предстоящим важным международным соревнованиям, включая квалификационные этапы летних Олимпийских игр.