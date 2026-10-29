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    Азербайджан изучит возможности внедрения решений ИИ на платформе Wonderful

    ИКТ
    • 29 октября, 2026
    • 14:50
    Азербайджан изучит возможности внедрения решений ИИ на платформе Wonderful

    Министерство цифрового развития и транспорта и нидерландская компания Wonderful подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области решений искусственного интеллекта (ИИ) и связанных с ними цифровых технологий.

    Об этом Report сообщили в Министерстве.

    В церемонии подписания, состоявшейся в Баку, приняли участие заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов, а также делегация во главе с соучредителем и генеральным директором компании Wonderful Баром Винклером.

    Документ определяет рамки сотрудничества для изучения возможностей внедрения решений искусственного интеллекта на основе платформы Wonderful в министерствах, государственных учреждениях и государственных предприятиях.

    Меморандум соответствует целям "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы", "Плана действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", а также мерам, осуществляемым Министерством в направлении формирования современного, ориентированного на граждан и основанного на данных государственного сектора.

    Азербайджан изучит возможности внедрения решений ИИ на платформе Wonderful
    Азербайджан изучит возможности внедрения решений ИИ на платформе Wonderful

    Искусственный интеллект (ИИ) Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджано-нидерландские отношения
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