Азербайджан изучит возможности внедрения решений ИИ на платформе Wonderful

Министерство цифрового развития и транспорта и нидерландская компания Wonderful подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области решений искусственного интеллекта (ИИ) и связанных с ними цифровых технологий.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

В церемонии подписания, состоявшейся в Баку, приняли участие заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов, а также делегация во главе с соучредителем и генеральным директором компании Wonderful Баром Винклером.

Документ определяет рамки сотрудничества для изучения возможностей внедрения решений искусственного интеллекта на основе платформы Wonderful в министерствах, государственных учреждениях и государственных предприятиях.

Меморандум соответствует целям "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы", "Плана действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", а также мерам, осуществляемым Министерством в направлении формирования современного, ориентированного на граждан и основанного на данных государственного сектора.