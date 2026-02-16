Генпрокурор США опубликовала список имен, упоминаемых в материалах по делу Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди обнародовала список из более чем 300 человек, чьи имена упоминаются в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, соответствующий документ размещен на платформе DocumentCloud.

В пояснении к публикации отмечается, что в перечень включены лица, являющиеся или ранее являвшиеся государственными должностными либо политически значимыми фигурами, чьи имена хотя бы один раз фигурируют в документах.

Среди упомянутых в списке - 42-й президент США Билл Клинтон, 46-й американский лидер Джо Байден, один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс, а также певица Бейонсе.