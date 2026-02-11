İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Qarabağ" klubu nigeriyalı futbolçularla bağlı mövsümün sonunda qərar verəcək

    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 15:17
    Qarabağ klubu nigeriyalı futbolçularla bağlı mövsümün sonunda qərar verəcək

    "Qarabağ" klubu U-19 komandasında çıxış edən nigeriyalı futbolçular - Muyideen Olude və Toheeb Abiodunla bağlı mövsümün sonunda qərar verəcək.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ağdam təmsilçisinin Futbol Akademiyasının meneceri Nail Kərimov bildirib.

    O, həmin oyunçuların hazırda AFFA Gənclər Liqasında oynadıqlarını xatırladıb:

    "Onlarla müqavilənin müddəti "1+1" illikdir. Qərar mövsümün sonunda məşqçilər korpusunun fikrinə əsasən veriləcək. Komandada inkişaf ehtimalları yüksək görülsə, sözləşmələrinin müddəti uzadılacaq. Əks halda yollarımız ayrılacaq. Gələn il Azərbaycanda Əvəzedicilər Liqası olacaqmı? Bu, sual altındadır. Nigeriyalı futbolçuların 19 yaşları tamam olacaq və U-19 Liqasında çıxış edə bilməyəcəklər. Hazırda məsələ açıq olaraq qalır. Çox güman, apreldə yekun qərar veriləcək".

    Klub rəsmisi müqavilənin müddəti yenilənsə, futbolçuların "Qarabağ"ın əsas komandasına da cəlb oluna biləcəklərini də deyib.

    Xatırladaq ki, Muyideen Olude və Toheeb Abiodun cari mövsümün əvvəlində UEFA Gənclər Liqasının oyunları üçün "Qarabağ"ın U-19 komandasına cəlb edilib.

