İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 68 % azalıb

    İKT
    • 11 fevral, 2026
    • 14:50
    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 68 % azalıb

    Bu ilin yanvar ayında "AzStateNet" şəbəkəsi üzrə 14 milyon 795 min zərərli keçid bloklanıb.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 68 % azdır.

    Hesabat dövründə son istifadəçilərdə quraşdırılan mərkəzi antivirus sistemi vasitəsilə 319 min 100, "Sandbox" mühafizə sistemi vasitəsilə isə 12 min 273 zərərverici tərkibli elektron sənəd blok edilib. Bu, illik müqayisədə müvafiq olaraq 5 % və 37 % azdır.

    2025-ci ildə "AzStateNet" şəbəkəsi üzrə 449,39 milyon zərərli keçid, son istifadəçilərdə quraşdırılan mərkəzi antivirus sistemi vasitəsilə 26 milyon 525 min 400, "Sandbox" mühafizə sistemi vasitəsilə isə 96 min 794 zərərverici tərkibli elektron sənəd bloklanıb.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti AzStateNet Sandbox zərərli keçid

    Son xəbərlər

    15:33

    Xalq artisti: Yazıçı 5 manatından keçib teatra gəlmirsə, mən niyə 5 manatımdan keçib onun kitabını almalıyam?

    İncəsənət
    15:32

    Ev dustağı olan iş adamı "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilib

    Region
    15:31

    QAİ Avropa Şurasının komissarını azərbaycanlıların Ermənistana qayıdış hüququna dəstək verməyə çağırıb

    Daxili siyasət
    15:29

    Polşada terror aktı hazırlamaqda ittiham olunan gənc saxlanılıb

    Digər ölkələr
    15:26

    Qırğızıstanda növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi barədə müraciəti imzalayanlar saxlanılıb

    Region
    15:26

    Pediatr uşaqların peyvəndlənməsi ilə bağlı valideyinlərə çağırış edib

    Sağlamlıq
    15:19

    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 19 % azaldıb

    Biznes
    15:17

    "Qarabağ" klubu nigeriyalı futbolçularla bağlı mövsümün sonunda qərar verəcək

    Futbol
    14:57

    Azərbaycan banklarının strateji hədəfləri müzakirə edilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti